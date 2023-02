Entrée – Musée de l’Orangerie MUSEE DE L’ORANGERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée – Musée de l’Orangerie MUSEE DE L’ORANGERIE, 6 février 2023, PARIS. Entrée – Musée de l’Orangerie MUSEE DE L’ORANGERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 16:30 (2023-02-06 au ). Tarif : 14.2 à 14.2 euros. Ouverture du musée tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h.Fermeture le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre.Le tarif “Enfant et compagnie” est proposé aux accompagnants (maximum 2 adultes) d’un jeune de moins de 18 ans (résident UE)Gratuité: moins 18 ans, 18-25 ans ressortissants de l’UE, étudiants en histoire de l’art, porteurs du Pass Education, personnes handicapées et demandeurs d’emploi (prévoir justificatifs).Chaque visiteur doit être détenteur d’un billet d’entrée y compris les bénéficiaires de la gratuité. Le musée est gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois. Le billet donne accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires en cours.ATTENTION ! Aucun retrait des billets n’est possible au musée de l’Orangerie. Le retrait s’effectue dans les magasins du réseau. Musée de l’Orangerie Votre billet est ici MUSEE DE L’ORANGERIE PARIS JARDIN DES TUILERIES -COTE SEINE Paris

Ouverture du musée tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h.

Fermeture le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre. Le tarif “Enfant et compagnie” est proposé aux accompagnants (maximum 2 adultes) d’un jeune de moins de 18 ans (résident UE)



Gratuité : moins 18 ans, 18-25 ans ressortissants de l’UE, étudiants en histoire de l’art, porteurs du Pass Education, personnes handicapées et demandeurs d’emploi (prévoir justificatifs).

Chaque visiteur doit être détenteur d’un billet d’entrée y compris les bénéficiaires de la gratuité.



Le musée est gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.

Le billet donne accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires en cours.

ATTENTION ! Aucun retrait des billets n’est possible au musée de l’Orangerie. Le retrait s’effectue dans les magasins du réseau. .14.2 EUR14.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu MUSEE DE L'ORANGERIE Adresse JARDIN DES TUILERIES -COTE SEINE Ville PARIS Tarif 14.2-14.2 lieuville MUSEE DE L'ORANGERIE PARIS Departement Paris

MUSEE DE L'ORANGERIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Entrée – Musée de l’Orangerie MUSEE DE L’ORANGERIE 2023-02-06 was last modified: by Entrée – Musée de l’Orangerie MUSEE DE L’ORANGERIE MUSEE DE L'ORANGERIE 6 février 2023 Musée de l'Orangerie Paris

PARIS Paris