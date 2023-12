Colis de Noël pour nos séniors du quartier Vauban-Esquermes Entrée Mairie par la place Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Colis de Noël pour nos séniors du quartier Vauban-Esquermes Entrée Mairie par la place Lille, 19 décembre 2023, Lille. Colis de Noël pour nos séniors du quartier Vauban-Esquermes Mardi 19 décembre, 14h00 Entrée Mairie par la place Entrée livre pour les séniors, inscription aux colis de Noël au préalable. Monsieur Stépahe LEPETIT, adjoint au Maire en charge du quartier Vauban-Esquermes et les conseillers de quartier de Vauban-Esquermes e auront le plaisir de d’accueillir les séniors du quartier lors de la remise des colis de Noël.

A cette occasion, vous êtes invité(e) à partager une pause sucrée animée par un magicien pour un moment de partage convivial. Entrée Mairie par la place 2, place Catinat Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328361173 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T16:00:00+01:00

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59800 Lieu Entrée Mairie par la place Adresse 2, place Catinat Ville Lille Departement Nord Age min 70 Age max 99 Lieu Ville Entrée Mairie par la place Lille Latitude 50.633748 Longitude 3.040781 latitude longitude 50.633748;3.040781

Entrée Mairie par la place Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/