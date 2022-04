Entrée libre toute la soirée de 18h à 22h Musée de Lodève, 14 mai 2022 18:00, Lodève.

Nuit des musées Entrée libre toute la soirée de 18h à 22h Musée de Lodève Samedi 14 mai, 18h00 Entrées et animations gratuites à partir de 18h

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

http://www.lodeve.com

Free tickets and animations from 18h Saturday 14 May, 18:00

Apertura nocturna y entrada libre para todos en el Museo de Lodève de 18h a 22h.

El resto del día, de 10h a 18h, entrada al precio normal (7€, reducido 5€, gratuito – de 12 años).

Entradas y animaciones gratuitas a partir de las 18h Sábado 14 mayo, 18:00

Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie 34700 Lodève Occitanie