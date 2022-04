Entrée Libre + Mathieu Saïkaly release parties Le Hasard Ludique, 13 mai 2022, Paris.

Le vendredi 13 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant prévente : 10€*

Entrée Libre élabore une pop enjouée et spontanée. Formé en 2019, le duo parisien lie les deux copains d’enfance Emmanuel Jarrige et Ludovic Bailly. De leurs premières reprises de Paul McCartney dans des parcs jusqu’au confinement passé ensemble en Bourgogne, Emmanuel et Ludovic ne se sont jamais quittés. On peut déceler dans leur musique les influences de l’élégance perchée de Flavien Berger, de la débrouille géniale de Mac DeMarco ou encore des contrastes énergiques de LCD Soundsystem. Mais c’est surtout la bromance entre les deux ex-baby rockers et copains d’enfance qui agit en dénominateur commun.

Mathieu Saïkaly est un explorateur, à la recherche de mélodies et choix d’arrangements atypiques dans le paysage de la pop française. En 2014, il gagne la Nouvelle Star en chantant sa plus grande inspiration en finale, Elliott Smith. Signé en major, il sort son 1er album en 2015, A Million Particles. En 2019 il se lance en indépendant pour réaliser son 2e album Quatre Murs Blancs et monte son propre label. Depuis 2021 il explore les profondeurs de l’électro pour en sortir de nouvelles teintes inexplorées. Après son EP Respirations (été 2021) un nouvel EP est à venir pour le printemps 2022 !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-23/entree-libre-mathieu-saikaly-release-parties https://www.facebook.com/events/331819998923225 https://www.facebook.com/events/331819998923225

