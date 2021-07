Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura Entrée libre et gratuite pour tous à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Le temps d’un week-end, l’Espace Archéo ouvre gartuitement ses portes à tous. Venez découvrir librement ces fabuleux vestiges de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Gratuit

Venez découvrir la vie quotidienne des premiers villageois jurassiens préhistoriques au fil de cette exposition originale, accessible à tous. Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

