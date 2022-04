Entrée libre à l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac » Maison de Balzac, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Profitez d’une visite en soirée, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, de l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac », une carte blanche inédite de l’artiste, surnommé le « peintre sans pinceau ».

Cette exposition d’œuvres originales et pré-existantes retrace les multiples inspirations des écrits et du personnage de Balzac, en filigrane dans la création de Pierre Buraglio.

Si la profondeur de l’œuvre de Balzac n’a pas toujours été pleinement perçue de son vivant, elle semble être de mieux en mieux comprise par les artistes qui, depuis le début du XXe siècle, cherchent et trouvent dans La Comédie humaine des idées variées qu’ils peuvent exploiter chacun à leur manière.

Après Louise Bourgeois, Alkis Boutlis ou Eduardo Arroyo, la Maison de Balzac poursuit le dialogue des artistes contemporains avec Balzac. Le musée a cette fois ouvert ses portes à Pierre Buraglio pour qu’il y développe sa relation à l’écrivain.

L’artiste, habitué aux va-et-vient entre art et littérature, présente des œuvres pré-existantes et d’autres, inédites, réalisées spécialement pour cette exposition. Son approche de Balzac, à la fois poétique et sérieuse, engagée ou distante, souvent teintée d’humour, épouse des formes très différentes. Pour reprendre ses propres termes, loin d’illustrer l’écrivain, il travaille « avec, d’après, autour… » de Balzac.

Ainsi, le Traité de la vie élégante suscite une installation de cravates accompagnée d’inscriptions murales ; des sérigraphies avec biffures et corrections (Mementos caviardés et Très riches heures de P.B.), sont confrontées aux manuscrits raturés de Balzac. Près de dessins réalisés d’après les sculptures de Rodin, Buraglio propose ses couvertures de romans de La Comédie humaine ou « inhumaine », imprimées à l’occasion.

Des représentations de la maison du peintre et de « son » Val-de-Marne, ainsi que des autoportraits, clôturent cet étonnant dialogue entre deux grands artistes épris de rigueur et de fantaisie.

Manuscrits, éditions originales et successives des œuvres de Balzac, fonds Théophile Gautier, journaux, livres illustrés du XIXe siècle, estampes d’artistes de renom, bois gravés, portraits sculptés de l’écrivain composent les collections de la Maison de Balzac et de la bibliothèque qui lui est rattachée.

http://www.balzac.paris.fr http://www.facebook.com/MaisondeBalzac

Manuscripts, original and successive editions of Balzac’s works, Théophile Gautier fonds, newspapers, 19th century illustrated books, prints by renowned artists, carved wood, sculpted portraits of the writer make up the collections of the House of Balzac and the library attached to it.

Disfrute de una visita por la noche, con motivo de la Noche Europea de los Museos, de la exposición «Buraglio a la prueba de Balzac», una carta blanca inédita del artista, apodado el «pintor sin pincel». Esta exposición de obras originales y preexistentes describe las múltiples inspiraciones de los escritos y del personaje de Balzac, en filigrana en la creación de Pierre Buraglio.

Si bien la profundidad de la obra de Balzac no siempre fue plenamente percibida en vida, parece ser cada vez más comprendida por los artistas que, desde principios del siglo XX, buscan y encuentran en La Comedia humana ideas variadas que pueden explotar cada uno a su manera. Después de Louise Bourgeois, Alkis Boutlis o Eduardo Arroyo, la Casa de Balzac prosigue el diálogo de los artistas contemporáneos con Balzac. El museo abrió sus puertas a Pierre Buraglio para desarrollar su relación con el escritor. El artista, acostumbrado a ir y venir entre arte y literatura, presenta obras preexistentes y otras, inéditas, realizadas especialmente para esta exposición. Su enfoque de Balzac, a la vez poético y serio, comprometido o distante, a menudo teñido de humor, adopta formas muy diferentes. Para utilizar sus propios términos, lejos de ilustrar al escritor, trabaja «con, según, alrededor… de Balzac». Así, el Tratado de la vida elegante suscita una instalación de corbatas acompañada de inscripciones murales; las serigrafías con biffures y correcciones (Mementos cavilados y Muy ricas horas de P.B.), se enfrentan a los manuscritos arrugados de Balzac. Cerca de dibujos realizados según las esculturas de Rodin, Buraglio propone sus portadas de novelas de La Comedia humana o «inhumana», impresas en la ocasión.

Representaciones de la casa del pintor y de «su» Val-de-Marne, así como autorretratos, concluyen este sorprendente diálogo entre dos grandes artistas amantes del rigor y de la fantasía.

47 rue Raynouard 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France