Entrée libre à l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac »

Maison de Balzac, le samedi 14 mai à 18:00

Profitez d’une visite en soirée, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, de l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac », une carte blanche inédite de l’artiste, surnommé le « peintre sans pinceau ». Cette exposition d’œuvres originales et pré-existantes retrace les multiples inspirations des écrits et du personnage de Balzac, en filigrane dans la création de Pierre Buraglio. Si la profondeur de l’œuvre de Balzac n’a pas toujours été pleinement perçue de son vivant, elle semble être de mieux en mieux comprise par les artistes qui, depuis le début du XXe siècle, cherchent et trouvent dans La Comédie humaine des idées variées qu’ils peuvent exploiter chacun à leur manière. Après Louise Bourgeois, Alkis Boutlis ou Eduardo Arroyo, la Maison de Balzac poursuit le dialogue des artistes contemporains avec Balzac. Le musée a cette fois ouvert ses portes à Pierre Buraglio pour qu’il y développe sa relation à l’écrivain. L’artiste, habitué aux va-et-vient entre art et littérature, présente des œuvres pré-existantes et d’autres, inédites, réalisées spécialement pour cette exposition. Son approche de Balzac, à la fois poétique et sérieuse, engagée ou distante, souvent teintée d’humour, épouse des formes très différentes. Pour reprendre ses propres termes, loin d’illustrer l’écrivain, il travaille « avec, d’après, autour… » de Balzac. Ainsi, le Traité de la vie élégante suscite une installation de cravates accompagnée d’inscriptions murales ; des sérigraphies avec biffures et corrections (Mementos caviardés et Très riches heures de P.B.), sont confrontées aux manuscrits raturés de Balzac. Près de dessins réalisés d’après les sculptures de Rodin, Buraglio propose ses couvertures de romans de La Comédie humaine ou « inhumaine », imprimées à l’occasion. Des représentations de la maison du peintre et de « son » Val-de-Marne, ainsi que des autoportraits, clôturent cet étonnant dialogue entre deux grands artistes épris de rigueur et de fantaisie.

Maison de Balzac 47 rue Raynouard 75016 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00