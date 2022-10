ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS AU PARCOURS CHAGALL – MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Le Parcours Chagall est ouvert gratuitement tous les premiers dimanches du mois, toute l’année (en cas de jour férié, se renseigner). Il mène le visiteur de la Chapelle des Cordeliers où l’on peut admirer les vitraux de Marc Chagall dont le vitrail « La Paix » (12m de haut), vers un jardin, espace de transparence et de lumière puis vers le musée et la tapisserie « La Paix ». Le musée présente, dans une architecture contemporaine due à l’architecte Bernard Desmoulin, des collections archéologiques de la région de Sarrebourg ainsi que des faïences et des porcelaines de Niderviller. com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr +33 3 87 08 08 68 http://www.sarrebourg.fr/ Sarrebourg

