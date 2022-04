Entrée gratuite à l’exposition “Femmes photographes de guerre” à partir de 18h Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez les œuvres de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux, des années trente aux guerres les plus récentes : **Lee Miller (1907-1977), Gerda Taro (1910-1937), Catherine Leroy (1944-2006), Christine Spengler (née en 1945), Françoise Demulder (1947-2008), Susan Meiselas (née en 1948), Carolyn Cole (née en 1961) et Anja Niedringhaus (1965-2014).** À l’aide d’une centaine de documents, plus de 80 photographies, ainsi qu’une douzaine de journaux et de magazines originaux, l’exposition “Femmes photographes de guerre” met en évidence l’implication des femmes dans tous les conflits, qu’elles soient combattantes, victimes ou témoins.​ Une exposition en partenariat avec le Kunstpalast de Düsseldorf .​ 8 femmes, 8 regards sur la brutalité de la guerre : Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy, Christine Spengler, Françoise Demulder, Susan Meiselas, Carolyn Cole, Anja Niedringhaus. Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

