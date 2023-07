SEMAINE MARCHANTE AVEC LE CLUB VOSGIEN Entrée forêt d’Oderfang Saint-Avold, 12 août 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Le Club Vosgien vous invite sur ses sentiers de randonnée, pour partager un moment de convivialité, bouger et profiter de la nature. Tout un programme de randonnées guidées, gratuites et ouvertes à tous ! Planning ci-joint.. Tout public

Vendredi 2023-08-12 fin : 2023-08-18 . 0 EUR.

Entrée forêt d’Oderfang Rue de l’Ermitage

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



The Club Vosgien invites you on its hiking trails, to share a moment of conviviality, move and enjoy nature. A whole program of guided hikes, free and open to all! Schedule attached.

El Club Vosgien le invita a pasear por sus senderos, a compartir un momento de convivencia, a ponerse en movimiento y a disfrutar de la naturaleza. Todo un programa de paseos guiados, gratuitos y abiertos a todos Horario adjunto.

Der Vogesenclub lädt Sie auf seine Wanderwege ein, um einen Moment der Geselligkeit zu teilen, sich zu bewegen und die Natur zu genießen. Ein ganzes Programm an geführten, kostenlosen und für alle offenen Wanderungen! Plan anbei.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE