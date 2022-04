Entrée et visite libre Musée du vin et du négoce de bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée du vin et du négoce de bordeaux, le samedi 14 mai à 18:00

Le temps d’une soirée, découvrez l’histoire des célèbres vins de Bordeaux depuis l’Antiquité! Vous allez pouvoir visiter deux caves semi-enterrées dans le quartier historique des Chartrons à Bordeaux. L’organisation du négoce, les classements des Crus Classés, la fabrication des tonneaux et les techniques de vinification n’auront plus de secrets pour vous… Laissez-vous guider à travers ce musée, localisé dans un ancien immeuble de négociant des années 1720! Accès gratuit de 18h à 21h !

Entrée libre

Visite libre des deux caves semi-enterrées du Musée du Vin et du Négoce Musée du vin et du négoce de bordeaux 41 rue Borie, Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Gironde

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

