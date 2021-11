Paris Paroisse Sainte-Odile Paris Entrée en Avent Paroisse Sainte-Odile Paris Catégorie d’évènement: Paris

17h00 à 21h00 Confessions 19h00 à 20h00 Adoration animée, chantée 20h00 à 21h00 Adoration silencieuse Confessions et Veillée d’Adoration Paroisse Sainte-Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

