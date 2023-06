Festival la Poule des Champs Entrée du village Aubérive, 8 septembre 2023, Aubérive.

Aubérive,Marne

Le festival de la Poule des Champs vous donne rendez-vous cette année avec :

Vendredi 8 septembre 2023 :

Scène Principale : CATS ON TREES – Suzane – Charlie Winston

Deuxième Scène : The Celtic Tramps – Les 3 Fromages

Accueil en fanfare avec Les Boules de Feu

Samedi 9 septembre 2023 :

Scène Principale : @Malo’ – Danakil – Matmatah

Deuxième Scène : San-Nom – Le Grôs Tour

Accueil en fanfare avec Les Boules de Feu.

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-09 01:45:00. .

Entrée du village

Aubérive 51600 Marne Grand Est



This year’s Poule des Champs festival features :

Friday, September 8, 2023 :

Main Stage: CATS ON TREES – Suzane – Charlie Winston

Second Stage: The Celtic Tramps – Les 3 Fromages

Fanfare welcome with Les Boules de Feu

Saturday, September 9, 2023 :

Main Stage: @Malo’ – Danakil – Matmatah

Second Stage: San-Nom – Le Grôs Tour

Fanfare welcome with Les Boules de Feu

El festival Poule des Champs de este año contará con :

Viernes 8 de septiembre de 2023 :

Escenario principal: CATS ON TREES – Suzane – Charlie Winston

Segundo escenario: The Celtic Tramps – Les 3 Fromages

Fanfarria de bienvenida con Les Boules de Feu

Sábado 9 de septiembre de 2023 :

Escenario Principal: @Malo’ – Danakil – Matmatah

Segunda etapa: San-Nom – Le Grôs Tour

Fanfarria de bienvenida con Les Boules de Feu

Das Festival de la Poule des Champs versammelt Sie dieses Jahr mit :

Freitag, 8. September 2023 :

Hauptbühne: CATS ON TREES – Suzane – Charlie Winston

Zweite Bühne: The Celtic Tramps – Les 3 Fromages (Die drei Käsesorten)

Fanfarenartiger Empfang mit Les Boules de Feu

Samstag, 9. September 2023 :

Hauptbühne : @Malo’ – Danakil – Matmatah

Zweite Bühne: San-Nom – Le Grôs Tour

Fanfarenempfang mit Les Boules de Feu

Mise à jour le 2023-06-26 par Agence de Développement Touristique de la Marne