Place aux Métiers d’Art – Lauzerte 2023 31 mars – 2 avril Entrée du Presbytère

La mairie de Lauzerte laisse la « Place aux métiers d’art » le 31 mars, le 1er et le 2 avril 2023 et accueille entre 40 et 50 artistes et artisans d’art, répartis dans différents lieux de la cité médiévale, réalisant ainsi un véritable « parcours des arts ».

Rue de la Barbacane, dans l’entrée du presbytère vous pourrez rencontrer Augustin Millot maroquinier. Son entreprise s’appelle Pheliz Leather

Il confectionnera devant vos yeux divers articles de maroquinerie.

Vous pourrez découvrir dans les autres lieux et grâce aux nombreux artisans et artistes présents lors de ce week-end, différents métiers et savoir-faire comme le : relieur, graveur, tourneur sur bois, sculpteur, joaillier/bijoutier, ébéniste, photographe, modiste, maroquinier, verrier, luthier, mosaïste, restauratrice de tableaux, potier, émailleur, ornemaniste, marqueteur, feutrier, calligraphe, sellier harnacheur, scénographe …pour une large représentativité des métiers d’art. Les artisans d’art de Lauzerte et les galeries privées vous accueillent également et vous ouvrent les portes de leurs ateliers à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art. Un week-end consacré aux savoir-faire d’exception à la découverte des artisans d’art de l’un des plus beaux villages de France. Pour cette 8ème édition chacun d’eux a à cœur de vous accueillir et de vous transmettre la passion de son métier. Poussez les portes des ateliers, franchissez le seuil des boutiques de notre belle cité médiévale à la rencontre de ces hommes et femmes talentueux.

Les journées Européennes des Métiers d’art à Lauzerte c’est l’occasion de venir visiter un des plus beaux villages de France et de venir découvrir des lieux qui sont pour l’occasion ouverts à la visite et au public, révélant ainsi le patrimoine architectural de Lauzerte.

Profitez des 2 visites guidées gratuites de la cité médiévale de Lauzerte :

Samedi 1er avril à 16 h

Dimanche 2 avril à 16 h

Visite guidée thématique de la cité médiévale de Lauzerte dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, thème : Focus sur les métiers d’art à Lauzerte

RDV Place des Cornières – durée : 1h30 – gratuit

Réservation obligatoire – places limitées

s.communal@lauzerte.fr

05 63 94 66 54

Profitez également de la présence pour l’occasion du FAB LAB itinérant « le propulseur » pour découvrir cet espace mobile dédié à la créativité et à la fabrication numérique. Venez-vous initier aux outils à commande numérique pour fabriquer des objets, appropriez-vous des techniques de fabrication numériques dans une démarche de création artisanale. C’est l’occasion de faire naître des vocations pour des métiers de l’ingénierie et de la technique mais aussi pour le design et l’artisanat d’art.

Affiche Place aux Métiers d’Art Lauzerte 2023 – Sandra Clerbois – Mairie de Lauzerte