Visite libre : Faille Cachée, l’entrée du parc des Marais 13 – 15 octobre Entrée du parc des Marais Visite libre

Visite libre du Parc des Marais et de son entrée réalisée dans le cadre du cocnours d’architecture organisé par la ville de Bourg-Saint-Maurice par Martin Gaufryau, Quentin Barthe et Tom Patenotte.

La demande consiste en la conception d’une architecture symbolisant l’entrée du parc pour tenter de réconcilier deux paysages marqués que les promeneurs ne traversent pas successivement.

Le site proposé confronte des composantes disparates : une plaine des sports urbaine reliée à un parc par une passerelle. Ces deux environnements bâtis et naturels sont séparés physiquement par le Versoyen.

C’est à la convergence de tous ces éléments (pont, rivière, plaine, parc) que nous avons choisi de nous implanter, car c’est à la confrontation d’espaces hétéroclites contraints que les projets prennent du sens et répondent le mieux aux problématiques posées.

On ne rentre pas dans un espace extérieur par une porte telle qu’on la connaît. Le parc n’a pas de plafond, par conséquent il conviendra de réinterroger et de déconstruire la notion de porte a travers l’expérience du passage.

Le projet se compose d’un assemblage de portiques, une charpente nue et radicale aux assemblages rigoureux, laissant imaginer un volume en lévitation. Cette marque horizontale vient articuler les espaces entre la rivière, les pierres et le ciel.

Ce dispositif met le corps en action, tout d’abord en contraignant le promeneur à passer dessous, puis en l’invitant à lever la tête au ciel. Il peut également s’asseoir pour contempler le ciel à travers la faille, ou le paysage des Marais face à lui, sur un banc constituant le rapport au sol du projet.

La radicale discrétion du projet fait le lien entre le vernaculaire et la contemporanéité.

Enfin, la structure peut accueillir d’autres affichages en plus du plan du parc. Elle permet d’imaginer divers scénarios scénographiques avec un simple système de crochets : expositions photos, panneaux explicatifs thématiques.Cette forêt structurelle très organisée et symbolique n’est donc pas vaine et permet de restaurer un dispositif en voie de disparition et pourtant précieux qu’est celui de l’affichage public.

Portique en bois réalisé dans le cadre du concours d'architecture organisé par la commune de Bourg-Saint-Maurice. De nombreuses autres structures sont visibles en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T07:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00

©Clément Molinier