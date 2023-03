BALADE GRAINÉE AVEC CAMILLE TEDESCO Entrée du Parc de la Feyssine Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

BALADE GRAINÉE AVEC CAMILLE TEDESCO Entrée du Parc de la Feyssine, 15 avril 2023, Villeurbanne. BALADE GRAINÉE AVEC CAMILLE TEDESCO Samedi 15 avril, 14h30 Entrée du Parc de la Feyssine **Sur inscription en cliquant ici

** Le temps d’une balade photographique, découvrez et développez votre attention pour les plantes sauvages du Parc de la Feyssine. À travers une série d’invitations sensibles et sensorielles et une initiation à la photographie, Camille Tedesco, propose une nouvelle manière de rencontrer les plantes, les connaître, parler d’elles et les photographier. À l’issue de la balade, une sélection d’images prises par les participants sera exposée à la Maison du livre, de l’image et du son à l’occasion du festival Pop’Sciences 2023. Entrée du Parc de la Feyssine 12 avenue Monin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/balade-grainee-avec-camille-tedesco/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-a-la-balade-grainee-15-04-23-mlis-adultes/ »}, {« link »: « https://tedescocam.wixsite.com/imaginaires-sauvages »}, {« link »: « https://popsciences.universite-lyon.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

