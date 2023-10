L’été des 6/10 ans : Parcours autour du parc Jean-Baptiste Lebas Entrée du parc, côte rue de Cambrai Lille, 29 août 2023, Lille.

L’été des 6/10 ans : Parcours autour du parc Jean-Baptiste Lebas Mardi 29 août, 10h30 Entrée du parc, côte rue de Cambrai Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr

Trouvez et observez les décors innombrables qui agrémenteront votre promenade le long du parc Jean-Baptiste Lebas. Volutes, atlantes, oeil-de-boeuf, bow-window, autant de beautés et d’étrangetés qu’il vous faudra reprérer et dessiner. A vos crayons !

Pour les 6/10 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée du parc, côte rue de Cambrai rue de cambrai, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}]

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille