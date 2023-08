Chantier nature sur le marais de Collevillette Entrée du marais Colleville-Montgomery, 14 octobre 2023, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Le Conservatoire vous convie à un chantier nature pour entretenir le marais de Collevillette. Bonne humeur garantie !

Inscrivez-vous gratuitement ici..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Entrée du marais Impasse du Marais

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



The Conservatoire invites you to a nature workcamp to maintain the Collevillette marsh. Great fun guaranteed!

Register for free here.

El Conservatorio le invita a participar en un campo de trabajo en la naturaleza para el mantenimiento de las marismas de la Collevillette. ¡Buen humor garantizado!

Inscríbase gratuitamente aquí.

Das Conservatoire lädt Sie zu einer Naturbaustelle ein, um den Sumpf von Collevillette zu pflegen. Gute Laune ist garantiert!

Melden Sie sich hier kostenlos an.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité