Sortie crépusculaire sur le Fil vert 2
Mercredi 19 juillet, 21h00
Entrée du Fil Vert 2

Gratuit, inscription obligatoire, limité à 20 participants. Arrêt de Bus 16 arrêt “Rosa Parks”. Détails de rendez-vous réservé aux inscrits.

Inauguré en 2020, le deuxième sentier du Fil Vert fait dorénavant partie du GR Métropolitain. Venez découvrir les caractéristiques des Coteaux, leurs paysages et leur biodiversité ! Entrée du Fil Vert 2 Floirac, 207 avenue Pasteur Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Découverte du second sentier du Fil Vert et GR métropolitain, sur les coteaux nord de Floirac classés au titre des Espaces Naturels de Gironde. Observations de la flore et de la biodiversité des coteaux avec un point de vue imprenable sur Floirac. Parcours animé par Cistude Nature. Sortie financée par la Ville de Floirac et le Conseil Départemental de la Gironde.

