Jeu de piste Entrée du cloître Bayonne, 27 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la ville en jouant. En famille, entre amis, vous voici à la recherche d’indices, de détails, de raccourcis… Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le guide à temps?.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:30:00. EUR.

Entrée du cloître Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the city through play. With family or friends, you’re on the lookout for clues, details, shortcuts… Can you solve the riddles and find the guide in time?

Descubra la ciudad jugando. En familia o con amigos, busca pistas, detalles, atajos… ¿Serás capaz de resolver los enigmas y encontrar la guía a tiempo?

Entdecken Sie die Stadt spielerisch. Mit Familie oder Freunden sind Sie auf der Suche nach Hinweisen, Details und Abkürzungen. Können Sie die Rätsel lösen und den Stadtführer rechtzeitig finden?

