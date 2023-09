Pause patrimoine: Crypte Saint-Léon Entrée du cimetière Saint-Léon Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au coeur du vaste cimetière Saint-Léon, à deux pas du centre ancien, se dissimule une crypte militaire. Ce lieu chargé de souvenirs garde la mémoire d’une histoire pas si lointaine. La guide vous accompagne dans ce voyage souterrain pour remonter le temps..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 13:15:00. EUR.

Entrée du cimetière Saint-Léon Rue de Baltet

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the vast Saint-Léon cemetery, a stone’s throw from the old town center, lies a military crypt. A place steeped in memories, it preserves the memory of a not-so-distant past. Our guide takes you on an underground journey back in time.

En el corazón del vasto cementerio de Saint-Léon, a dos pasos del centro histórico, se encuentra una cripta militar. Lugar cargado de recuerdos, conserva la memoria de un pasado no tan lejano. Nuestro guía le llevará en un viaje subterráneo en el tiempo.

Im Herzen des weitläufigen Friedhofs Saint-Léon, nur wenige Schritte vom alten Zentrum entfernt, verbirgt sich eine Militärkrypta. Dieser erinnerungsreiche Ort bewahrt die Erinnerung an eine nicht allzu weit zurückliegende Geschichte. Die Führerin begleitet Sie auf dieser unterirdischen Reise in die Vergangenheit.

