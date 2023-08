Visite guidée du cimetière municipal de Blaye Entrée du cimetière Blaye, 16 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Par la Société des Amis du Vieux Blaye, découvrez l’histoire de la ville de Blaye et de ses personnages illustres à travers une visite du cimetière communal: l’abbé Bellemer, André Lafon, André Lamandé, Paul Raboutet, le chevalier Deluc de la Grange, les généraux Favereau, etc.

Durée: 1h30.

Réservatoin obligatoire auprès de l’office de tourisme..

Entrée du cimetière Rue de l’Hôpital

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the Société des Amis du Vieux Blaye, discover the history of the town of Blaye and its illustrious characters through a tour of the communal cemetery: Abbé Bellemer, André Lafon, André Lamandé, Paul Raboutet, Chevalier Deluc de la Grange, Generals Favereau, etc.

Duration: 1h30.

Reservations required at the tourist office.

A cargo de la Société des Amis du Vieux Blaye, descubra la historia de la ciudad de Blaye y sus personajes ilustres a través de un recorrido por el cementerio comunal: Abbé Bellemer, André Lafon, André Lamandé, Paul Raboutet, Chevalier Deluc de la Grange, Generales Favereau, etc.

Duración: 1h30.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie die Geschichte der Stadt Blaye und ihrer berühmten Persönlichkeiten bei einem Besuch des Gemeindefriedhofs durch die Société des Amis du Vieux Blaye: Abbé Bellemer, André Lafon, André Lamandé, Paul Raboutet, Chevalier Deluc de la Grange, die Generäle Favereau usw.

Dauer: 1,5 Stunden.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

