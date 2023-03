UNE JOURNÉE EN FORÊT DE PEN BRON Entrée du camping les Chardons Bleus La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

UNE JOURNÉE EN FORÊT DE PEN BRON Entrée du camping les Chardons Bleus, 10 juin 2023, La Turballe . UNE JOURNÉE EN FORÊT DE PEN BRON Boulevard de la grande falaise Entrée du camping les Chardons Bleus La Turballe Loire-Atlantique Entrée du camping les Chardons Bleus Boulevard de la grande falaise

2023-06-10 – 2023-06-10

Entrée du camping les Chardons Bleus Boulevard de la grande falaise

La Turballe

Loire-Atlantique . 2ème édition. « Relier la sensibilité artistique et la poésie de l’espace naturel »

En forêt : ateliers de land art, parcours sonore, parcours botanique, création en jonc, spectacle sur le thème des arbres.

Gratification en conscience.

Informations au 06 12 93 11 90 ou ciedupassage44@gmail.com ciedupassage@orange.fr +33 6 12 93 11 90 Entrée du camping les Chardons Bleus Boulevard de la grande falaise La Turballe

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse La Turballe Loire-Atlantique Entrée du camping les Chardons Bleus Boulevard de la grande falaise Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Entrée du camping les Chardons Bleus Boulevard de la grande falaise La Turballe

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe /

UNE JOURNÉE EN FORÊT DE PEN BRON Entrée du camping les Chardons Bleus 2023-06-10 was last modified: by UNE JOURNÉE EN FORÊT DE PEN BRON Entrée du camping les Chardons Bleus La Turballe 10 juin 2023 Boulevard de la grande falaise Entrée du camping les Chardons Bleus La Turballe Loire-Atlantique Entrée du camping les Chardons Bleus La turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique