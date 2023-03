Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Entrée du Bois Saint Martin Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Entrée du Bois Saint Martin, 17 juin 2023, Noisy-le-Grand. Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Samedi 17 juin, 14h00 Entrée du Bois Saint Martin Nous partirons à la découverte du Bois Saint-Martin, de ses habitants et de leurs habitudes à chaque saison. À travers une chasse au trésor, les indices, les énigmes à résoudre et les mystères à élucider, nous vous aiderons à découvrir… le trésor de la Nature ! Rejoignez-nous en famille, prêts à jouer les détectives ! Entrée du Bois Saint Martin 14 avenue du Bois Saint Martin, Noisy le Grand Noisy-le-Grand 94350 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00 Nature Jeu Chasse au trésor de pouce

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Entrée du Bois Saint Martin Adresse 14 avenue du Bois Saint Martin, Noisy le Grand Ville Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis Age min 6 Age max 11 Lieu Ville Entrée du Bois Saint Martin Noisy-le-Grand

Entrée du Bois Saint Martin Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Entrée du Bois Saint Martin 2023-06-17 was last modified: by Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Entrée du Bois Saint Martin Entrée du Bois Saint Martin 17 juin 2023 Entrée du Bois Saint Martin Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis