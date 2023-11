Cet évènement est passé Exposition consacrée aux arbres – Valence, ça pousse ! Entrée de la Viarhôna, avenue Gambetta Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Exposition consacrée aux arbres – Valence, ça pousse ! Entrée de la Viarhôna, avenue Gambetta Valence, 15 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Exposition de photographies consacrées aux arbres..

2023-11-15 fin : 2023-11-19 . .

Entrée de la Viarhôna, avenue Gambetta Sur les grilles du Parc Jouvet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of photographs devoted to trees. Una exposición de fotografías dedicada a los árboles. Fotoausstellung, die Bäumen gewidmet ist.

