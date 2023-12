Naturaliste en herbe Entrée de la réserve; côté port Arès, 3 avril 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03 16:00:00

Découverte de la faune et la flore des près salés pour les familles.

Enfants de 5 à 12 ans. Payant. Inscription obligatoire..

Entrée de la réserve; côté port Port Ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès