CINE PLEIN AIR SQY – 2023 !

L’écran géant du ciné plein air vous attend cet été encore, du 20 juillet au 24 août, pour (re)découvrir les classiques du 7e art dans un cadre naturel et convivial. Les projections, gratuites, sont organisées tous les jeudis soir au coeur de la coulée verte, derrière La Commanderie, à Élancourt.

Avec une météo propice et des films grand public triés sur le volet, vous passerez à coup sûr un beau moment de cinéma sous les étoiles…

Jeudi 20 juillet (22h) – Dragons

Animation, aventure, famille (2010)

Tout public – De Chris Sanders, Dean DeBlois

Jeudi 27 juillet (22h) – Incassable

Tout public – De M. Night Shyamalan

Jeudi 3 août (21h) – Ténor

Comédie (2022)

Tout public – De Claude Zidi jr.

Jeudi 10 août (21h) – Yesterday

Musical (2017)

Tout public – De Dany Boyle

Jeudi 17 août (21h) – Tous en scène

Animation, Famille, Comédie (2017)

Tout public – De Garth Jennings

Jeudi 24 août (21h) – La couleur de la victoire

Drame/sport (2016)

Tout public – De Stephen Hopkins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T22:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

2023-08-24T21:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

