Balade et pause musicale avec les boucs Entrée camping municipal La Chaise-Dieu, 18 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

De 10h à 12h, mardi 18 juillet partez pour une balade musicale avec les caprins de la Mama Capra. 10€/pers (gratuit pour les -5ans)..

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

Entrée camping municipal Les Prades

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 10 a.m. to 12 p.m., Tuesday July 18, enjoy a musical stroll with Mama Capra’s goats. 10 per person (free for children under 5).

De 10:00 a 12:00 h, el martes 18 de julio, dé un paseo musical con las cabras de Mama Capra. 10 €/persona (gratis para los menores de 5 años).

Von 10 bis 12 Uhr, Dienstag, den 18. Juli, gehen Sie auf einen musikalischen Spaziergang mit den Ziegen von Mama Capra. 10?/Pers (kostenlos für Kinder unter 5 Jahren).

