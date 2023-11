SALON BIO-HARMONIE Entrée A Pérols, 8 décembre 2023, Pérols.

Pérols,Hérault

L’Espace Akashik sera présent sur le stand du Salon Bio-Harmonie le 8,9,10 décembre, stand 144.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . EUR.

Entrée A

Pérols 34470 Hérault Occitanie



L?Espace Akashik will be present at the Salon Bio-Harmonie on December 8,9,10, stand 144

Espace Akashik estará presente en la feria Bio-Harmonie los días 8, 9 y 10 de diciembre, stand 144

Espace Akashik ist am 8., 9. und 10. Dezember auf der Messe Bio-Harmonie, Stand 144, vertreten

Mise à jour le 2023-11-21 par OT MONTPELLIER