Entre vues sur mer – Concert Plestin-les-Grèves, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plestin-les-Grèves.

Entre vues sur mer – Concert 2021-07-08 – 2021-07-08

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

Concert Amadeous on the road – Musique classique avec Aldo Ripoche (piano) et Florence Pavie (violoncelle)

Les Entre’vues sur mer sont les rendez-vous de l’été ayant pour point commun la vue sur mer en décor de fond de scène, dans des lieux remarquables par leur patrimoine et à un moment particulier de la journée.

Concert Amadeous on the road – Musique classique avec Aldo Ripoche (piano) et Florence Pavie (violoncelle)

Les Entre’vues sur mer sont les rendez-vous de l’été ayant pour point commun la vue sur mer en décor de fond de scène, dans des lieux remarquables par leur patrimoine et à un moment particulier de la journée.

dernière mise à jour : 2021-07-05 par