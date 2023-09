LE SENTIER DES CHÊNES – INAUGURATION Entre Vittel et Contrexéville Vittel, 30 septembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

GRANDE FÊTE D’INAUGURATION d’ouverture de la galerie d’art permanente à Vit Tel Ta Nature !

AU PROGRAMME :

Rencontre avec les artistes

Inauguration officielle

Concert rockabilly sauvage

Set électro ethnique et éclectique

Déambulation animée et sonore

Buvette 100% locale

Spectacle de théâtre. Tout public

Samedi 2023-09-30 16:00:00 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

Entre Vittel et Contrexéville FORET PARC

Vittel 88800 Vosges Grand Est



BIG OPENING PARTY for the permanent art gallery at Vit Tel Ta Nature!

ON THE PROGRAM :

Meet the artists

Official opening

Wild rockabilly concert

Ethnic and eclectic electro set

Animated and sonorous strolling

100% local refreshment bar

Theater show

¡GRAN FIESTA DE INAUGURACIÓN de la galería de arte permanente de Vit Tel Ta Nature!

EN EL PROGRAMA :

Conozca a los artistas

Inauguración oficial

Concierto de rockabilly salvaje

Electro set étnico y ecléctico

Paseo animado y sonoro

Bar de refrescos 100% locales

Espectáculo teatral

GROßES EINWEIHUNGSFEST zur Eröffnung der ständigen Kunstgalerie in Vit Tel Ta Nature!

AU PROGRAMME :

Treffen mit den Künstlern

Offizielle Einweihung

Wildes Rockabilly-Konzert

Ethnisches und eklektisches Elektro-Set

Animierter und klangvoller Spaziergang

Getränkeausschank 100% aus der Region

Theateraufführung

