ÉCHAPPÉE EN FORÊT Entre Vittel et Contrexéville Vittel, 28 juillet 2023, Vittel.

Échappée en forêt, baguenaude immersive et poétique au cœur de la nature !

Stéphane Latourte propose une promenade avec lui, de jour, puis de nuit, pour découvrir la forêt sous son prisme. Voyage assuré au cœur de la nature,… et de la vôtre !

– Tarif « balade découverte » et repas : 60 euros

– Tarif repas et sortie de nuit : 40 euros

– Tarif balade, repas et sortie de nuit : 65 euros

Sur inscription. Tout public

Vendredi 2023-07-28 14:30:00 fin : 2023-07-28 18:45:00. 65 EUR.

Échappée en forêt, an immersive and poetic journey into the heart of nature!

Stéphane Latourte invites you to take a walk with him, by day and then by night, to discover the forest through his prism. A journey into the heart of nature… and your own!

– Price for « discovery walk » and meal: 60 euros

– Price for meal and night outing : 40 euros

– Price for walk, meal and night out: 65 euros

Upon registration

Escapada al bosque, ¡un viaje inmersivo y poético al corazón de la naturaleza!

Stéphane Latourte le invita a pasear con él, de día y de noche, para descubrir el bosque a través de su prisma. Es un viaje al corazón de la naturaleza… ¡y al suyo propio!

– Paseo de descubrimiento y comida: 60

– Precio de la comida y del paseo nocturno : 40 euros

– Precio del paseo, comida y salida nocturna: 65 euros

Inscripción obligatoria

Échappée en forêt, ein immersives und poetisches Abenteuer im Herzen der Natur!

Stéphane Latourte lädt Sie zu einem Spaziergang mit ihm ein, zunächst bei Tag und dann bei Nacht, um den Wald aus seiner Perspektive zu entdecken. Eine Reise ins Herz der Natur… und Ihrer eigenen!

– Preis « Entdeckungsspaziergang » und Mahlzeit: 60 EUR

– Preis Mahlzeit und Nachtausflug : 40 Euro

– Tarif « Spaziergang », Mahlzeit und Nachtausflug: 65 Euro

Auf Anmeldung

