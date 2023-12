THEATRE- « A LA FOLIE » – ENTRE VIGNES Entre-Vignes, 4 décembre 2023, Entre-Vignes.

Entre-Vignes,Hérault

Les Cigales du Grésas présentent leur nouvelle pièce de théâtre « A la folie », une enquête policière complètement folle. SAMEDI 03/02 à 20h30 à la Salle polyvalente de Saint-Christol à Entre-Vignes.

8€ – Gratuit -12 ans

Contact : 06 77 69 14 99.

2024-02-03 20:30:00 fin : 2024-02-03 22:30:00. EUR.

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie



Les Cigales du Grésas present their new play « A la folie », a crazy police investigation. SATURDAY 03/02 at 8:30pm at the Salle polyvalente de Saint-Christol in Entre-Vignes.

8? – Free for children under 12

Contact : 06 77 69 14 99

Les Cigales du Grésas presentan su nueva obra « A la folie », una investigación policial completamente disparatada. SÁBADO 03/02 a las 20.30 h en la Sala polivalente de Saint-Christol en Entre-Vignes.

8? – Gratis para menores de 12 años

Contacto: 06 77 69 14 99

Die Cigales du Grésas präsentieren ihr neues Theaterstück « A la folie », eine völlig verrückte polizeiliche Ermittlung. SAMSTAG, 03.02. um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Saint-Christol in Entre-Vignes.

8? – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Kontakt: 06 77 69 14 99

Mise à jour le 2023-12-01 par OT PAYS DE LUNEL