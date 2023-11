DOMAINE CANTE VIGNE FETE SES 10 ANS Entre-Vignes, 9 décembre 2023, Entre-Vignes.

Entre-Vignes,Hérault

Comme chaque année, nous organisons nos portes ouvertes le 2ème weed end de décembre ; Et cette année le domaine fête ses 10 ans. Concert, expositions, dégustations…

Horaires

• Le samedi de 17h00 à 22h

• Le dimanche de 11h à 17h

Infos : 06 19 58 83 00.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie



Like every year, we’re holding our open house on the 2nd weed end of December; and this year the estate is celebrating its 10th anniversary. Concert, exhibitions, tastings…

Opening hours

? saturday from 5pm to 10pm

? sunday 11am to 5pm

Info : 06 19 58 83 00

Como todos los años, el segundo fin de semana de diciembre celebramos nuestra jornada de puertas abiertas, y este año la finca celebra su 10º aniversario. Conciertos, exposiciones, degustaciones…

Horario de apertura

sábado de 17:00 a 22:00

? el domingo de 11h a 17h

Información: 06 19 58 83 00

Wie jedes Jahr organisieren wir unseren Tag der offenen Tür am 2. Wochenende im Dezember; Und dieses Jahr feiert das Weingut sein 10-jähriges Bestehen. Konzert, Ausstellungen, Verkostungen…

Öffnungszeiten

? am Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr

? am Sonntag von 11h bis 17h

Infos: 06 19 58 83 00

Mise à jour le 2023-10-28 par OT PAYS DE LUNEL