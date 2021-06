Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Drôme, Rousset-les-Vignes Entre Vignes et Lumières Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Catégories d’évènement: Drôme

Rousset-les-Vignes Drôme Rousset-les-Vignes EUR 13 Entre Vignes et Lumières est un événement touristique unique en son genre : une promenade immersive au cœur du vignoble et de ses légendes, dès la tombée de la nuit, dans un milieu naturel sublimé par des effets sonores et visuels. info@bouvaude.com +33 4 75 27 90 32 https://www.bouvaude.com/vignes-et-lumieres/ Entre Vignes et Lumières est un événement touristique unique en son genre : une promenade immersive au cœur du vignoble et de ses légendes, dès la tombée de la nuit, dans un milieu naturel sublimé par des effets sonores et visuels.

