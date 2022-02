Entre Vignes et Lumières (Baladez Curieux) Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Catégories d’évènement: Drôme

Rousset-les-Vignes

Entre Vignes et Lumières (Baladez Curieux) Rousset-les-Vignes, 1 juillet 2022, Rousset-les-Vignes. Entre Vignes et Lumières (Baladez Curieux) Rousset-les-Vignes

2022-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-10 22:00:00 22:00:00

Rousset-les-Vignes Drôme Rousset-les-Vignes EUR Imaginez, vous marchez au milieu des vignes, des truffières et autres champs de lavande. C’est la nuit. Une voix vous murmure à l’oreille les légendes des lieux et fournit des informations par touches discrètes. Rousset-les-Vignes

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Rousset-les-Vignes Autres Lieu Rousset-les-Vignes Adresse Ville Rousset-les-Vignes lieuville Rousset-les-Vignes Departement Drôme

Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousset-les-vignes/

Entre Vignes et Lumières (Baladez Curieux) Rousset-les-Vignes 2022-07-01 was last modified: by Entre Vignes et Lumières (Baladez Curieux) Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes 1 juillet 2022 Drôme Rousset-les-Vignes

Rousset-les-Vignes Drôme