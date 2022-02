Entre Toulouse et Carcassonne, l’émergence du comté de Foix (9e-13e siècle) Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Entre Toulouse et Carcassonne, l’émergence du comté de Foix (9e-13e siècle) Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 8 mars 2022, Toulouse. Entre Toulouse et Carcassonne, l’émergence du comté de Foix (9e-13e siècle)

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le mardi 8 mars à 19:00

Mardi 8 mars à 18h Conférence de Denis Mirouse, doctorant en histoire médiévale à l’Université Toulouse – Jean Jaurès Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Entamé en 2018, le cycle « Histoire(s) de jeunes chercheurs » proposé par la Bibliothèque de Toulouse se poursuit en 2022 en partenariat avec l’Université Toulouse – Jean Jaurès, le Laboratoire de Recherche FRAMESPA, CNRS et la bibliothèque d’Études méridionales. Il permet à de jeunes chercheurs : docteur(e), doctorant(e) ou étudiant(e) en Master II ayant des sujets de recherche sur Toulouse ou la région de venir les présenter à la bibliothèque. Les séances se déroulent soit : – à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (BEP, 1 rue de Périgord) ou soit – à la Bibliothèque d ‘Études Méridionales (BEM, 56 rue du Taur) Dans la limite des places disponibles – Pass sanitaire demandé En mars à la Bibliothèque d ‘Études Méridionales : Mardi 22 mars – 18h Le marbre de Saint-Béat : des carrières aux ateliers toulousains au 19e siècle Par Andréa Calestroupat, titulaire d’un master en histoire moderne de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Le marbre de Saint-Béat : des carrières aux ateliers toulousains au 19e siècle Mardi 8 mars à 18h Conférence de Denis Mirouse, doctorant en histoire médiévale à l’Université Toulouse – Jean Jaurès Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Entamé en 2018, le cycle « Histoire(s) de je Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Entre Toulouse et Carcassonne, l’émergence du comté de Foix (9e-13e siècle) Bibliothèque d’étude et du patrimoine 2022-03-08 was last modified: by Entre Toulouse et Carcassonne, l’émergence du comté de Foix (9e-13e siècle) Bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 8 mars 2022 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse