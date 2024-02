Entre théâtre & musique: « Bien reprenons » du Muerto Coco Salle des fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux, vendredi 15 mars 2024.

Entre théâtre & musique: « Bien reprenons » du Muerto Coco Un musicien qui rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement à l’épreuve des doutes. Une diffusion MJC21/La Boulit’. Temps convivial à la fin du spectacle. Vendredi 15 mars, 20h30 Salle des fêtes Michel Maupin 8€ ou 5€

Salle des fêtes Michel Maupin 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 La Clerjaudrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

