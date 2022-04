Entre terre et mer Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Stanislas, animateur nature de La nature à votre porte, vous propose deux petites balades entre sentier côtier et estran, à la découverte de la biodiversité de deux mondes bien différents situés non loin du centre ville de Saint-Malo : une balade à marée haute, une autre à marée basse. Les animaux et les plantes observés dans cette zone où la terre et la mer se rencontrent, auront bien des anecdotes surprenantes ou amusantes à nous révéler. Lieu exact de rendez-vous donné à l’inscription.

