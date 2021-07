La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Entre terre et mer, l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Entre terre et mer, l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy, 5 août 2021-5 août 2021, La Roche-Jaudy. Entre terre et mer, l’estuaire du Bizien 2021-08-05 10:00:00 – 2021-08-05 13:00:00 Pouldouran Maison des talus et des routoirs à lin

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez l’estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux.

Bottes et vêtements adaptés à la météo. Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez l’estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux.

Bottes et vêtements adaptés à la météo. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Étiquettes évènement : Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse Pouldouran Maison des talus et des routoirs à lin Ville La Roche-Jaudy lieuville 48.76424#-3.19977