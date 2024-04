Entre terre et mer à la découverte des secrets de l’estran du Foso Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon, lundi 8 avril 2024.

Entre terre et mer à la découverte des secrets de l’estran du Foso Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Les grandes marées de printemps découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher pour les petits ou les plus grands. L’occasion également d’observer les algues et les oiseaux.

Tarif 4,5 euros + 12ans

Inscription 0647895980 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:30:00

fin : 2024-04-08 12:30:00

Rue de Renaron Foso

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr

