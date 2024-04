Entre terre et mer à la découverte des secrets de l’estran de la pointe de Conguel Pointe de Conguel Quiberon, mardi 9 avril 2024.

Entre terre et mer à la découverte des secrets de l’estran de la pointe de Conguel Pointe de Conguel Quiberon Morbihan

Les grandes marées de printemps découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher pour les petits ou les plus grands. L’occasion également d’observer les algues et les oiseaux.

Tarif 4,5 euros + 12ans

Inscription 0647895980 .

Début : 2024-04-09 10:30:00

fin : 2024-04-09 12:30:00

Pointe de Conguel Boulevard de la Teignouse

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr

L’événement Entre terre et mer à la découverte des secrets de l’estran de la pointe de Conguel Quiberon a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon