« Entre Terre et Eau : Faites du Sport ! »

Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, le dimanche 23 septembre 2018 à 10:00 Entrée libre

A l’occasion de la Fête Nationale du Sport, venez pratiquer des sports nautiques ou terrestres:Float Tub,Paddle,Street Fishing,Acrobatie Urbaine,Cécifoot,Basket,Balle Invisible,..et testez votre forme Maison de l’eau,de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord

2018-09-23T10:00:00 2018-09-23T18:00:00

