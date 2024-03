Entre Terre et Ciel Salon Nature et Mieux-Être Espace Benoïte Groult salle du Coat Kaer Quimperlé, samedi 30 mars 2024.

Ce salon est dédié au mieux-être en général. Être bien dans sa tête, dans son corps et dans son environnement. C’est à travers diverses pratiques qu’une quarantaine de professionnels vous proposerons des séances découvertes, des ateliers et des conférences tout au long de ce week-end.

L’invité de cette année « Le Symbole »

Quel est la place du symbole ou de la symbolique dans notre vie!

A travers 6 tableaux et un jeu « le jeu des 5 portes et des 3 clés » vous pourrez expérimenter l’importance des symboles et gagner de nombreux lots. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Espace Benoïte Groult salle du Coat Kaer 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne nathalie.ribaud@laposte.net

L’événement Entre Terre et Ciel Salon Nature et Mieux-Être Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS