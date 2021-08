Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Entre terre et ciel… Lune Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Lune, le satellite naturel de la Terre, est certainement pour nous, l’astre le plus familier. De nuit comme de jour la lune accompagne nos rêves. Pour comprendre son histoire et son évolution, de nombreuses sondes spatiales l’ont explorée. Mais comment la lune s’est-elle formée et pourquoi est-elle si importante pour notre planète? Observez le mouvement de la lune autour de la Terre, les phases lunaires, les éclipses et découvrez les futurs projets d’exploration lunaire. Embarquez pour un voyage inédit vers la lune et le système solaire **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Espace – astronautique – astronomie **Activités**: Cinémas – Spectacles, Séance animée du planétarium, Activités et animations [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/planetarium/)

Accès Planétarium inclus dans le billet d’accès aux expositions. Retrait des contremarques sur place. Accès dès 2 ans.

Observez les phases et les éclipses puis découvrez l'histoire de la lune et imaginez son futur. Embarquez pour un voyage inédit vers la lune et le système solaire. Cité des Sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

2021-08-10T17:30:00 2021-08-10T18:15:00;2021-08-10T17:30:00 2021-08-10T18:15:00;2021-08-17T17:30:00 2021-08-17T18:15:00;2021-08-17T17:30:00 2021-08-17T18:15:00;2021-08-24T17:30:00 2021-08-24T18:15:00;2021-08-24T17:30:00 2021-08-24T18:15:00

