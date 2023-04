Entre-Temps – L’épopée Temporelle au Théâtre Pixel Théâtre Pixel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Entre-Temps – L’épopée Temporelle au Théâtre Pixel Théâtre Pixel, 31 mars 2023, Paris. Du vendredi 31 mars 2023 au vendredi 09 juin 2023 :

vendredi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

La pièce de théâtre improvisée en costumes d’époque. Assistez à une histoire dans l’Histoire. Vivez le moment présent et plongez dans le passé au Théâtre Pixel du 31 mars au 9 juin. Couple de brigands en cavale au XVIIème siècle, coup de foudre dans une arène romaine ou encore duel de divas dans les cabarets des années folles, découvrez au fil des scènes, les destins croisés et les relations tortueuses des 4 protagonistes. Face à face, leurs intentions secrètes se dévoilent. Pendant une heure, laissez vous transporter dans des univers historiques agrémentés d’ambiances musicales improvisées : tragédie grecque, épopée fantastique, romance épistolaire… Savourez l’authenticité, partagez les rires et vivez l’émotion. Chaque mois les Impronymous explorent de nouvelles époques : XVIIème siècle, Antiquité, Moyen-Age ou Années folles… Venez découvrir nos prochains spectacles ! Théâtre Pixel 18 rue championnet 75018 Paris Contact : https://www.billetreduc.com/305497/evt.htm https://www.facebook.com/impronymous https://www.facebook.com/impronymous https://www.billetreduc.com/305497/evt.htm

