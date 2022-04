Entre soeurs – Cie Les Belles Gosses TNT – Terrain Neutre Théâtre, 18 mai 2022, Nantes.

2022-05-18 Représentations les mercredis 4, 11 et 18 mai 2022 à 15h

Horaire : 15:00 15:30

8 € / 6 € tarif groupe(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les mercredis 4, 11 et 18 mai 2022 à 15h

Spectacle pour enfants à partir de 4 ans. Deux clownes, deux sœurs qui dansent, chantent, se grimpent dessus, s’arrachent les cheveux, dans une grande libération des émotions qui font rire, qui touchent et font finalement penser aux frères et sœurs qu’on a ou qu’on aurait aimé avoir. La compagnie Les Belles Gosses cherche à mettre en valeur l’humain et le collectif, en injectant une bonne dose d’amour et de bonne humeur dans son spectacle. Spectacle écrit et interprété par Julienne Belloche et Laura Delsaux. Mis en scène par Yto Legout. Durée : 30 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com