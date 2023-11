Soirée animée » Beaujolais Nouveau » Entre Saint Michel et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse, 16 novembre 2023, Saint-Michel-sur-Savasse.

Saint-Michel-sur-Savasse,Drôme

Le Club de la Savasse organise, le jeudi 16 novembre 2023 à partir de 19h à l’Espace du Bagnol une soirée Beaujolais Nouveau.



Venez nous retrouver et partager le verre de l’amitié accompagné d’une assiette de produits du terroir !.

Entre Saint Michel et Montmiral Espace du Bagnol

Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Club de la Savasse is organizing a Beaujolais Nouveau evening on Thursday November 16, 2023, starting at 7pm at the Espace du Bagnol.



Come and join us for a glass of friendship and a plate of local produce!

El Club de la Savasse organiza una velada Beaujolais Nouveau el jueves 16 de noviembre de 2023 a partir de las 19:00 horas en el Espace du Bagnol.



¡Acompáñenos con una copa de vino y un plato de productos locales!

Der Club de la Savasse organisiert am Donnerstag, den 16. November 2023 ab 19 Uhr im Espace du Bagnol einen Beaujolais Nouveau-Abend.



Treffen Sie sich mit uns und teilen Sie das Glas der Freundschaft, begleitet von einem Teller mit regionalen Produkten!

