Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, le samedi 4 juin à 10:00

L’empire romain a continué sous de nombreuses formes après le pillage de Rome (476). Dans la Péninsule Ibérique, les peuples barbares présents ont maintenu certains liens avec les anciens territoires romains et donc une partie de sa culture. Dans cette présentation, on s’intéressera à la trajectoire des Suèves et des Wisigoths par le prisme artistique et archéologique. Temps éphémère entre deux empires, aux royaumes fragiles et aux structures chrétiennes émergentes, cette période est d’une grande importance pour comprendre l’histoire fragmentée et hétérogène de l’art médiéval européen.

