Entre romantisme et modernité Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 7 décembre 2023 19:30, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

Tarifs : 12€/10€ TR

Plongez au cœur d’un concert envoûtant où la finesse du romantisme fusionne avec la modernité impressionniste des génies du XXe siècle.

Dans une soirée musicale envoûtante proposée par l’Association Sciences Polyphonies, en partenariat avec Paris Anim’ – Espace Beaujon et la Mairie de Paris, les musicien.ne.s se préparent à captiver vos sens en explorant les couleurs chatoyantes de deux ères florissantes de l’histoire de la musique. Un voyage inspirant est au rendez-vous, célébrant la harpe à travers deux œuvres emblématiques du XXème siècle : l’”Introduction et Allegro” de Maurice Ravel et le “Concert à cinq” de Joseph Jongen.

La soirée mettra en lumière le talentueux harpiste Fabrice Pierre comme invité d’honneur. En tant que soliste émérite, professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et chef d’orchestre, Fabrice Pierre consacre une part importante de sa carrière à la musique de chambre, se produisant régulièrement lors de prestigieux festivals internationaux aux côtés de grands artistes. Dans un esprit de partage et de co-création, l’artiste se joindra aux jeunes musicien.ne.s de l’Association pour offrir le fruit d’un travail commun passionnant.

Un concert de l’association Sciences Polyphonies

En partenariat avec quatre musiciennes de l’orchestre national de France, parrainés par le ténor Sébastien Guèze.



Avec Fabrice Pierre (harpe), Valentine Pierre (violon), Gabriel Rostagni (violon), Marie Bret (violon), Diane Baïz (violon), Ariel Bomsel (violon), Lana de Chadarévian (violon), Elisa Balestro (violon), Matthias Brousselle (alto), Juliette Porcher (alto), Claire Aubry (violoncelle), Clara Michel-Mazzoleni (violoncelle), Eugénie Padieu (violoncelle), Elisabeth Pichery (violoncelle), Margot Pommelet (flûte), Daphné Roussel (clarinette) et Adam Baïz (piano).





Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/899731831507537/899731844840869/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/899731831507537/899731844840869/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/sciences-polyphonies/

© Association Sciences Polyphonies Sciences Polyphonies, les 7 et 8 décembre 2023 à 19h30 au Centre Paris Anim’ Espace Beaujon